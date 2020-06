[포토]강남구, 스타트업 포럼 온라인 개최

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)은 11일 오후 강남스타트업센터에서 ‘포스트 코로나’ 시대를 맞아 ‘야놀자’ 김종윤 대표와 함께 스타트업 대응 전략 검토 및 역량 강화를 위한 포럼을 개최했다.

강남구 일자리정책과는 오는 12월까지 매월 1회 스타트업 포럼을 개최해 스타트업과 전문가 사이의 교류 활성화를 지원할 예정이라고 밝혔다.

