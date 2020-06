[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 11일 최병암 차장 주관으로 ‘2020년 전국 산사태방지 유관기관 회의’를 진행했다고 밝혔다. 회의는 지방자치단체 등 유관기관 관계자 30여명이 영상회의에 참여해 여름 장마철 이전에 기관별 산사태방지 대책 추진상황과 태풍 등 대비 방안, 유관기관 간 협업 방안을 토론하는 자리로 마련됐다. 최 차장(화면 상단)이 영상회의를 진행하고 있다. 산림청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr