CJ대한통운 영등포지점 택배기사 코로나19 확진

[아시아경제 유제훈 기자] CJ대한통운 영등포지점에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생했다. 이에 따라 CJ대한통운은 해당 지점의 운영을 중단하고 방역조치에 돌입했다.

11일 CJ대한통운에 따르면 이 회사 영등포지점에서 근무하던 택배기사 A씨(60대)가 코로나19 진단검사에서 양성판정을 받았다. CJ대한통운은 보건당국으로부터 이같은 사실을 통보받은 이날 오전 9시부터 영등포지점의 작업을 중단하고 폐쇄했다. 또 자체적으로 1차방역을 실시한 뒤 방역당국과의 협의 하에 2차 방역도 실시한 상태다.

해당 기사는 지난 8~9일 동안 근무한 것으로 알려졌다. 진단검사를 받은 10일엔 출근하지 않았다. 방역당국과 CJ대한통운은 터미널 내 A씨와 밀접접촉한 인원을 포함, 전체 근무자 250명을 대상으로 진단검사를 실시한 상태다.

CJ대한통운 관계자는 "현재 보건당국에서 역학조사가 진행 중"이라면서 "지점은 내일(12일)까지 운영이 중단 될 것으로 보인다"고 전했다.

