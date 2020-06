日요미우리 "한일관계 악화는 文정권 책임…안보 등에 파급 안돼"

[아시아경제 정현진 기자] 보수 성향의 일본 요미우리 신문이 11일 한일간 여론 악화에 대해 문재인 정권의 책임이 크다면서 한국의 책임이 크다고 비난했다.

요미우리는 이날 '문 정권이 상호 불신을 키웠다'는 제목의 사설을 통해 최근 한국일보와 요미우리가 실시한 공동 여론조사를 언급하면서 이같이 전했다. 전날 공개된 조사 결과에서 현재 양국 관계가 '나쁘다'는 응답이 한국은 91%, 일본은 84%가 나왔었다.

요미우리는 "한국 대법원이 일본 기업에 대해 '옛 징용공(강제징용 피해자)에게 배상할 것을 명령한 판결을 내놓은 이후 실현 가능한 해결책을 아직도 제시하지 않았다"고 지적했다. 이어 "문 정권이 일한(한일) 관계에 주는 타격의 크기를 인식하고 타개책을 강구하지 않으면 안 된다. 옛 징용공에 대한 보상이 필요한 것이라면 한국 정부가 주체가 돼 추진하는 것이 이치"라고 덧붙였다.

요미우리는 "일본이 당분간 필요한 분야에서 협력을 계속해 악영향을 최소한으로 억제할 수밖에 없을 것"이라면서 "대법원 판결에 따라 일본 기업의 자산은 압류됐따. 현금화 되면 기업 측에 직접 불이익이 생긴다. 일본에게는 결코 용납할 수 없는 상황"이라고 했다.

다만 요미우리는 이러한 대립 상황을 안보 등 한일 협력이 필수적인 분야로 파급시키지 않는 것이 중요하다고 강조했다. 신문은 "북한은 미사일 발사 등 도발을 반복하고 중국은 군비 확장을 계속하고 있다. 동북아시아의 안정을 위해 미국을 중심으로 일한이 협력하는 태세를 유지하는것이 요구된다"면서 "소중한 것은 대립을 안보 등 일한의 협력이 없으면 안 되는 분야로 파급시키지 않는 것"이라고 논평했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr