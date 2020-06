DB손해보험, 공식 기업블로그 리뉴얼

DB손해보험 기업블로그 메인 UI·UX 개편

[아시아경제 기하영 기자]DB손해보험이 공식 기업블로그를 개편했다고 11일 밝혔다.

이번 리뉴얼을 통해 디자인 뿐 아니라 컴퓨터, 모바일 등 어느 기기에서 접속해도 최적화된 화면을 제공하도록 설계했다.

무엇보다 메인 상단 배너 개선이 눈에 띈다. '가족사랑을 지키는 약속'이라는 기업 메시지를 고객에게 전하고, 가족사랑 전도사로서 고객과 가까이에서 소통하고자 하는 의지를 담았다.

또 콘텐츠 롤링배너 하단에 인기 #태그를 모아 바로 관련 카테고리로 이동할 수 있도록 설계했다. 직무인터뷰, 보험설계사, 가족사랑캠페인, 참좋은 재테크 등 DB손해보험의 브랜드 철학을 담은 인기 해시태그를 선별했다. 해당 태그를 클릭하면 원하는 주제의 콘텐츠로 바로 이동이 가능하다.

메인 하단에는 DB손해보험과, DB손해보험 다이렉트, DB프로미 농구단의 공식 홈페이지와 SNS로 바로 이동할 수 있는 버튼을 모아 놨다. 각 채널의 유튜브 채널 대표 영상을 연결해 최신 영상도 빠르게 확인할 수 있다.

DB손해보험은 기업블로그 리뉴얼을 기념해 오는 17일까지 이벤트를 진행한다. 기업블로그 리뉴얼을 소개하는 블로그 게시글에 공감을 남기고, 페이스북 채널에 댓글로 캡쳐 화면을 인증하면 추첨을 통해 30명에게 베스킨라빈스 싱글레귤러를 제공한다.

