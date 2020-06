김희자씨 별세. 문효일 한화생명 오픈이노베이션(OI)추진실장, 성오 이웃사촌 부동산중개사업소, 철오 방송통신위원회 사무관 모친상. 6월10일. 경남 합천장례식장 특202호. 발인 6월12일. 경남 합천 합천교회 추모 동산. 055)932-7000

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr