한남대, 대학혁신지원사업 평가 ‘A등급’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한남대가 대학혁신지원사업 1차년도 연차평가에서 최우수 등급인 ‘A등급’을 획득했다.

11일 대학에 따르면 교육부와 한국연구재단은 전국 131개 자율개선대학을 5개 권역별로 평가(1유형)했으며 이 결과 충청권역에선 전체 26개 대학 중 8개 대학이 A등급을 받았다.

한남대는 혁신지원사업 1차년도에 ‘현장 적응능력을 바탕으로 사회변화를 선도하는 혁신 인재양성’을 목표로 삼아 지역 사회와 산업계가 공생·발전하는 교육 혁신을 추진했다.

또 이를 토대로 진행한 사회혁신형 교육프로그램 개발과 서비스러닝 교과목 개발 및 운영 등이 A등급을 획득하는데 주효한 역할을 한 것으로 대학은 분석한다.

한남대는 A등급 획득으로 사업 2차년도에 58억7100만원의 사업비를 지원받는다.

한남대 이광섭 총장은 “혁신지원사업의 목표를 설정하고 지역 사회와 현장 중심의 교육혁신을 위한 다양한 노력이 평가에서 ‘A등급’을 받는 성과로 이어졌다”며 “우리 대학은 앞으로도 지역사회를 선도하는 창의인재 배출과 혁신적인 융복합 교육에 집중할 것”이라고 말했다.

