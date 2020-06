'아이리버' 개발자 양덕준 前 대표 별세

[아시아경제 이진규 기자] 국산 MP3 플레이어의 상징 '아이리버'를 개발한 양덕준 레인콤 창업자가 지난 9일 숙환으로 별세했다. 향년 69세.

양 전 대표는 국산 MP3 플레이어 업체를 맨손으로 일궈내 벤처업계 '성공신화'로 꼽힌다. 그가 1999년 삼성전자 반도체 부문 임원을 그만두고 직원 7명으로 시작한 레인콤은 2004년 4500억원대 매출을 올리는 회사로 급성장했다.

2001년 아이리버 첫 제품을 출시한 이후 2002년 아이리버 '프리즘', '크래프트', '마스터피스' 등 히트작을 잇달아 내놓았다. 당시 글로벌 MP3플레이어 시장에서 아이리버의 점유율은 10%로, 애플에 이어 2위를 차지했다. 차별화되는 비대칭 구조 등 독특한 디자인과 뛰어난 음질, 조작성, 애프터서비스(AS) 등이 젊은 층으로부터 인기를 얻었다.

하지만 애플, 삼성전자, 소니 등 글로벌 업체들이 MP3플레이어 시장에 진입하고, 이후 음악 재생 기능을 흡수한 스마트폰에 밀리면서 아이리버는 MP3플레이어 브랜드로서 입지를 잃게 됐다.

양 전 대표는 2008년 레인콤 경영 일선에서 물러났고, 이후 전자기기업체 '민트패스'를 창립해 사진과 음악, 영상, 무선네트워크 기능 등을 갖춘 전자복합기기 민트패드 등을 개발해 출시하기도 했다. 아이리버는 이후 2014년 SK텔레콤에 인수됐으며, 2019년에는 드림어스컴퍼니로 사명을 변경했다.

