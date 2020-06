통합당 "국제중학교 지정취소, 외려 사교육비 증가시킬 것"

[아시아경제 이지은 기자] 서울 교육청이 대원·영훈 국제중학교 두 곳에 대해 지정취소 결정을 내린 데 대해 미래통합당이 "외려 사교육비를 증가시킬 것"이라며 비판했다.

황규환 통합당 부대변인은 11일 논평을 통해 "이러한 일련의 과정들이 학생들의 다양성을 무시하고 공교육 질의 저하를 가져옴은 물론이거니와, 외려 사교육비 증가의 원인이 된다는 점이 우려된다"며 이같이 말했다.

그는 "균등한 교육 기회를 보장하는 것은 국가의 책무지만 지금의 교육당국은 '기회'가 아닌 '결과'마저 균등하게 하려는 악수(惡手)"라며 "국제중이나 자사고, 특목고처럼 양질의 교육을 받을 수 있는 기회조차 박탈한다면 오히려 그 수요는 사교육시장으로 몰릴 것"이라고 지적했다.

이어 "나아가 공교육의 질이 지속적으로 저하되고, 사교육시장의 확대로 인해 교육비가 증가된다면 결국 저출생의 원인이 되는 엄청난 나비효과"라며 "지금과 같은 단편적인 방법으로는 왜곡된 교육구조를 바로잡을 수도, 우리의 아이들을 4차 혁명시대에 맞는 훌륭한 인재로 자라나게 할 수도 없다"고 강조했다.

황 부대변인은 "모든 국민이 소득에 관계없이 양질의 교육을 받을 수 있도록 하되, 교육수요의 다양성을 인정하는 것이 필요하다"며 "양질의 교육시스템 개발을 통해 일반고의 경쟁력을 강화하고, 특목고와 자사고, 국제중은 또 그 취지에 맞는 교육이 제대로 이뤄지게 하는 윈(win)-윈(win)정책만이 그 해답"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr