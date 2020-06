“동네 여러분 ‘커피 전문가’ 만들어 드립니다”

동명대, 지역주민 대상 바리스타 과정 운영 … 수업료 재료비 50% 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동네 주민을 바리스타로!

10일 저녁 동명대 국제산학협력관 3층 강석진Start-up빌리지에서 2시간 동안 지역주민 10명을 대상으로 바리스타 1차 교육 첫 강의가 실시했다. 바리스타 2차 교육과정은 오는 6월 17일까지 모집한다.

1차 과정수강생들은 6월 10일부터 8월 12일까지 매주 수요일 저녁 6시30분부터 2시간씩 총 20시간에 걸쳐 커피 개론, 커피 추출, 에스프레소 추출, 우유스티밍, HOT & ICE 메뉴 실습교육 등을 수업을 받는다.

동명대 LINC+사업단이 수업료와 재료비 50%를 지원하며, 수강생은 수업료와 재료비 17만5000원을 부담한다. 출석률 90% 이상 시 무시험으로 바리스타 2급 자격증을 발급받을 수 있다.

동명대 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업단(단장 신동석) 지역사회협업센터(센터장 박수영)는 바리스타 2차 교육 수강생을 오는 6월 17일까지 모집한다.

동명대가 사회경제적 RCC 활성화를 위해 마련한 지역민 대상 교육이다. 동명대는 지역주민 창업역량 강화와 지속가능한 사회적 경제 활성화를 위해, 향후 베이커리 교육 등도 할 예정이다.

