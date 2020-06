[아시아경제 오주연 기자] 삼호 삼호 001880 | 코스피 증권정보 현재가 25,250 전일대비 500 등락률 -1.94% 거래량 84,305 전일가 25,750 2020.06.11 13:17 장중(20분지연) close 는 주식회사 피더블유디앤씨와 1733억원 규모의 e편한세상 지제역(가칭) 공동주택 신축공사 수주 계약을 맺었다고 11일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 13.54%에 해당한다. 공급지역은 평택시 동삭동 593-1번지 일원(모산영신도시개발사업지구 A3BL)이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr