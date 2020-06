전남소방 ‘폭염 대비 소방활동 종합대책’ 수립

폭염구급대 104개대 운영 등 도민 안전 최우선 대응

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방이 오는 9월 30일까지 ‘폭염 대비 소방활동 종합대책’을 추진해 도민 안전에 만전을 기한다.

전남소방본부(본부장 마재윤)는 올해 104개 구급대, 816명의 구급대원을 119폭염구급대로 지정해 적극적인 대응에 나선다고 11일 밝혔다.

올여름은 기온이 지난해보다 높고 폭염 일수가 20∼25일, 열대야 일수도 12∼17일 가량 평년보다 길 것으로 전망됨에 따라 도민 안전에 최우선으로 대응하기 위한 조치다.

전남소방이 조사한 지난해 전남지역 온열질환자 수는 198명이다.

이 중 87.4%가 실외활동 중에 발생했으며, 주로 논·밭(55명, 27.8%)과 야외 작업장(45명, 22.7%)에서 발생한 것으로 확인됐다.

이에 따라 전남소방본부는 얼음조끼와 얼음팩, 생리식염수, 주사 세트 등 9종의 대응장비를 갖추고 구급상황관리센터 기능을 강화했다.

의심환자가 발생 시 구급차가 현장에 도착할 때까지 응급처치에 대한 의료 지도와 정보도 제공할 계획이다.

또 폭염 대응 단계에 따른 119안전대책본부의 운영 지침을 마련, 취약계층·축산농가 급수지원을 비롯 벌집제거 출동태세 강화, 119시민수상구조대 운영 등 도민 폭염 피해 예방에 총력을 기울일 방침이다.

마재윤 전남소방본부장은 “올여름 폭염과 함께 ‘코로나19’로 인한 마스크 쓰기가 생활화로 온열질환 발생위험이 커질 수 있다”며 “폭염구급대 운영을 통해 무더위로부터 도민의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

