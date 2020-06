웰컴저축은행 직장생활이 궁금하다면…'웰컴을 홍보하라' 영상 공개

[아시아경제 김민영 기자] 웰컴저축은행이 자사 마케팅담당 직원들이 직접 제작한 영상을 공개한다고 11일 밝혔다.

이날부터 이 저축은행 공식 유튜브 채널을 통해 공개되는 ‘웰컴을 홍보하라’ 영상은 기획부터 출연, 촬영까지 20대에서 30대초반의 대리직급 이하의 일반 직원들이 직접 만들었다.

이 저축은행의 실무를 이끄는 2030대 직장인의 애환을 담았다는 설명이다.

첫 영상은 2분 남짓으로 웰컴저축은행 마케팅 담당자가 웰컴저축은행을 전 국민이 알 수 있게 홍보하라는 미션 달성을 위해 결국 고민 끝에 ‘웰컴디지털뱅크(웰뱅)’ 애플리케이션(앱) 탈을 쓰고 길거리에서 전단지를 돌리는 모습이 그려졌다.

이번 시리즈는 2주마다 1회씩 웰컴저축은행 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다. 2화부터는 웰컴저축은행 마케팅팀의 실무 모습이 영상에 공개된다.

이 회사 관계자는 “시청자가 웰컴저축은행을 보다 가깝게 느끼기를 희망하는 마음에서 제작했다”며 “앞으로도 유익하고 재미있는 영상을 선보이겠다”고 밝혔다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr