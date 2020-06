SK건설, '진천 메가폴리스 산업단지' 조성… 사업비 2600억원

[아시아경제 이춘희 기자] SK건설과 토우건설은 충북도 및 진천군과 '진천 메가폴리스 산업단지' 조성을 위한 2600억원 규모의 투자협약을 10일 체결했다고 11일 밝혔다.

이날 체결식에는 임영문 SK건설 사장, 김사석 토우건설 대표이사와 이시종 충북도지사, 송기섭 진천군수 등 관계자 20여명이 참석해 사업 전반에 걸쳐 상호 협력키로 뜻을 모았다.

SK건설과 토우건설이 조성키로 한 진천 메가폴리스 산업단지는 충북 진천군 문백면 일대에 139만5591㎡ 규모로 조성된다. 2026년 준공이 목표다. 중부고속도로와 국도 17호선 등이 지나가고 청주국제공항도 20분 거리로 가까워 양호한 교통망을 갖췄다는 평가다.

산업단지가 준공되면 3200명의 일자리 창출 효과와 1조1848억원의 생산유발효과가 예상돼 지역 경제 활성화와 충북의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 전망된다.

SK건설과 토우건설은 투자이행과 투자규모 확충을 위해 노력하고, 지역 자재 구매와 지역민 우선채용 등 지역 경기 활성화를 위해 힘쓸 계획이다. 충북도와 진천군은 신규 산업단지 조성사업의 원활한 추진을 위해 행정적으로 지원할 방침이다.

SK건설은 앞서 2016년 준공된 '충주 메가폴리스 산업단지'도 성공적으로 마무리한 바 있다. 이 단지는 충북 충주시 주덕읍 일원 181만1000㎡ 부지에 조성한 충북권 최대 규모의 산업단지다. 총 사업비 2510억원이 투입된 민관합동 개발사업으로 현재 원활히 운영 중에 있다.

임영문 SK건설 사장은 "이번 협약식을 통해 진천 메가폴리스 산업단지 조성사업을 성공적으로 수행하기 위한 첫 걸음을 뗐다"며 "다수의 산업단지 조성사업을 성공적으로 완수한 경험과 역량을 바탕으로 이번 사업 역시 성공적으로 수행하겠다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr