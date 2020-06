K-방역 '3T' 국제표준화 추진전략 발표…'검사·추적·치료'

정부 "'K-방역모델', 세계 표준 만들 길잡이 나왔다"

[아시아경제 문채석 기자]정부는 '3T(검사·추적·치료)'를 'K-방역모델'로 체계화해 세계의 표준으로 만들기 위한 추진전략을 확정했다고 밝혔다.

산업통상자원부는 11일 제6차 비상경제 중앙대책본부 회의에서 3T를 체계화한 국제표준 18종을 국제표준화기구(ISO)에 제안하는데 활용하겠다고 밝혔다.

이번 로드맵엔 K-방역 관련 연구개발(R&D) 과정에서 도출한 임상데이터, 표준물질에 대한 표준화 계획도 추가로 들어갔다.

자동차 이동형(드라이브 스루)·도보 이동형(워크 스루) 선별진료소 운영 절차 등 즉시 표준화를 할 수 있는 분야부터 제안한다.

더 연구가 필요한 분야는 오는 2022년 상반기까지 순서대로 올린다.

국제표준화 18종 중 검사·확진(Test) 단계에선 6종의 국제표준을 제안한다. 진단시약·장비, 검사기법, 선별진료소 운영시스템 등이 포함된다.

역학·추적(Trace) 단계는 4종이 들어간다. 자가 격리자 추적·관리에 쓰는 모바일 애플리캐이션(앱), 전자의무기록(EMR), 역학조사 지원시스템 등을 다룬다.

격리·치료(Treat) 단계에선 8종을 제안한다. 확진자를 격리·치료하기 위한 생활치료센터 운영, 사회적 거리두기 지침, 체외 진단기기의 긴급사용 승인 절차 등이 들어간다.

역학·추적·격리 등 주요 단계별 개인정보의 수집·처리 시 개인정보보호 방법 및 절차 등에 대한 표준안 개발도 추진한다.

아울러 산업부와 보건복지부, 식품의약품안전처 등은 제3차 추가경정예산(정부안 1635억원) 등으로 추진할 계획인 감염병 방역 R&D를 표준화한다.

성윤모 산업부 장관은 "과거 국제사회가 치명적인 감염병 발병 시 내놓지 못한 표준화된 방역모델을 우리 주도로 국제표준화 하는 것이라 의미가 남다르다"면서 "'K-방역모델'의 국제표준화를 통해 우리나라의 글로벌 리더십을 강화하고, 나아가 새로운 국제질서를 주도하는 도약의 발판으로 삼겠다"고 말했다.

