민관, '최악' 車부품기업 살린다…4200억 상생보증

완성차·지자체·정부, 자동차 부품업계 지원 상생보증 협약

18일부터 전국 기술보증기금 영업점 신청

운영자금 최대 30억원, 시설자금 최대 100억원 지원

[아시아경제 문채석 기자]정부는 완성차 기업, 기술보증기금, 지자체와 함께 중소기업에 4200억원 규모의 상생특별보증을 한다. 차부품 업종이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 가장 어려운 상황에 빠져있다고 보기 때문이다.

산업통상자원부와 중소벤처기업부는 11일 한국자동차산업협회에서 '자동차 부품업계 지원을 위한 상생특별보증 협약식'을 열었다고 밝혔다.

지난 5월 말 정부와 지자체, 완성차 업계는 5000억원 이상의 자동차 부품기업 금융지원 상생프로그램을 신설키로 했었다. 완성차 기업이 240억원을 출연하고 정부가 200억원, 지자체가 95억원을 출연하기로 했다.

이날 협약식에선 기보를 통해 중소기업에 특화된 4200억원의 보증 프로그램을 가동하기로 했다. 완성차 업계가 140억원, 정부가 100억원, 지자체가 약 70억원을 각각 출연한다.

부품기업을 주로 지원한다. 완성차 업계, 기보 지역 영업점 등이 추천하는 1~3차 협력업체 중 자산규모 1000억원 이하, 상시 근로자 1000명 이하의 부품기업 등이 지원 대상이다.

당장의 신용등급은 낮아도 업력, 기술역량, 납품기업 확보 여부 등을 갖춘 기업을 위주로 지원한다는 원칙을 세웠다.

기업당 연 매출액의 4분의 1에서 3분의 1가량 지원할 예정이다. 운전자금은 최대 30억원, 시설자금은 최대 100억원을 지원한다.

운전자금의 경우 기술집약형 중소기업은 최대 50억원, 우수기술기업은 70억원까지 지원 상한선을 높인다.

정부가 차부품 업체 위주로 긴급수혈에 나선 것은 그만큼 코로나19 여파로 인한 업계의 경영난을 심각하게 보고 있다는 방증이다.

전날 정세균 국무총리 주재로 열린 '제2차 확대무역전략조정회의' 직전 정부는 차부품 업계의 경영 위기를 심각하게 보고 있다고 밝혔다.

산업부 관계자는 "무역금융 지원과 관련해 특정 업종을 예단하지 않고 있지만, 가장 어려운 업종은 차부품 업종이라고 보고 있다"고 설명했다.

기업들은 오는 18일부터 전국 기보 영업점에서 프로그램을 신청할 수 있다. 서류 제출 후 약 일주일간의 심사를 거친 뒤 보증서를 발급받게 된다. 은행·농협 등에서 신청하면 된다.

기보는 보증료의 0.3%포인트, 신한은행과 하나은행 영업점은 0.2%포인트의 보증료를 추가 인하한다.

성윤모 산업부 장관은 "부품업체에 대한 유동성 지원망을 촘촘하게 구축해 기술력과 납품 역량은 있지만 신용등급이 떨어진 기업도 위기를 견뎌 낼 수 있도록 지원할 것"이라며 "중견 부품기업 지원을 위한 상생보증 프로그램도 금융위원회, 신용보증기금 등 관련 기관과 협의해 이달 중 신속히 출범시킬 것"이라고 밝혔다.

박영선 중기부 장관은 "이번 상생특별보증 협약이 정부와 대기업 및 중소기업이 상생협력하는 동반성장 플랫폼을 확고히 구축하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로 자동차 부품업체의 미래차 전환 지원을 위한 현장 애로사항 청취 등을 추진할 계획"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr