미녀 프로골퍼 유현주가 일상을 공개하며 몸매를 자랑했다. 최근 유현주는 자신의 SNS에 사진 한 장을 공개했다.

사진 속 그는 "뜨겁게 응원해 주시는 만큼 끊임없이 노력하고 성장하겠습니다" 라는 글과 함께 건강미를 과시했다.

한편, 유현주는 최근 제주도에서 열린 '2020년 KLPGA 롯데칸타타 여자오픈' 골프대회에 출전했다.

