LG화학, 중국 업체에 LCD 편광판 사업 매각

LG화학은 중국 화학소재 업체인 산산(Shanshan)과 11억 달러(약 1조3000억원)에 'LCD 편광판' 사업을 매각하기로 하고 조건부 계약을 체결했다고 11일 공시했다. 회사 측은 "계약의 최종 완료까지 이사회 승인 등의 절차가 남아 있어, 계약이 확정되면 공시를 통해 구체적인 내용을 알리겠다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr