SSG닷컴, ‘마시모두띠’ 봄·여름 상품 최대 40% 할인

[아시아경제 이승진 기자] SSG닷컴은 ‘마시모두띠’ 2020년 봄·여름 상품에 대한 시즌오프 행사를 진행한다고 11일 밝혔다.

마시모두띠는 인디텍스 그룹 산하 브랜드로 여성, 남성, 아동 라인을 보유한 의류 브랜드다. SSG닷컴에는 지난 2017년 9월 단독 입점했다. SSG닷컴에서 올 1~5월 ‘마시모두띠’ 온라인 매출 상승률은 전년 동기 대비 20%에 달하는 등 고객에게 좋은 반응을 얻으며 순항 중이다.

이번 행사에서는 1000여종 전 상품을 최대 40%까지 할인한다. 행사기간은 보유 재고가 모두 소진될 때까지다. SSG닷컴은 ‘마시모두띠’ 물량을 최대한 확보해 다양한 상품을 선보인다는 방침이다.

이는 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인해 국내뿐 아니라 글로벌 패션 시장이 동반 침체기를 맞으며 유명 의류 기업들도 속속 판매 전략을 수정하고 있기 때문이다. 상대적으로 방역이 잘 이뤄지고 있는 한국 시장에 집중해 마케팅을 전개하는 해외 브랜드가 늘고 있는 추세다.

이번 행사에서 SSG닷컴은 여성 의류 600종, 남성 의류 300종, 키즈 100종 등 총 1000여종 상품을 준비했다. 시즌 베스트 상품 및 한정 판매 상품 등을 포함해 인기 품목 위주로 구성했다. 대표 상품으로는 ‘린넨 쇼트 재킷’, ‘하이라이즈 플레어 진’, ‘홀터 넥 플루이드 미디 드레스’ 등이 있다.

한편, SSG닷컴은 최근 ‘셍레브’와 식스티에잇‘ 등 브랜드를 국내에 선보였으며 스페인 주얼리 브랜드 ‘피디파올라’ 등도 최근부터 판매 중이다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr