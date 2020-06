[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 10일 오후 청사 1층 로비에서 6·10민주항쟁 33주년을 맞아 80년 5월부터 87년 6월로 이어지는 민주화 운동을 조명하고 역사적 의미를 되새기는 계기를 마련하고자 ‘사진전’을 개최했다.

