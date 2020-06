속보[아시아경제 허미담 기자] 부모가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 걸려 자가격리됐던 10대 초등학생이 격리 해제를 하루 앞두고 확진 판정을 받았다.

김포시는 풍무동에 거주하는 초등학생 A(10대)군이 코로나19 확진 판정을 받았다고 10일 밝혔다.

A군은 부천 쿠팡 물류센터에서 근무한 뒤 확진 판정을 받은 B(40대·여)씨의 아들이다. 밀접접촉자로 분류돼 지난달 27일부터 자가격리됐다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr