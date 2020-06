[아시아경제 이정윤 기자] 유명 프로듀서 겸 작곡가가 지인의 여동생을 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

서울동부지검은 유명 음악 프로듀서 A씨를 구속기소했다고 10일 밝혔다.

A씨는 지난 4월 지인의 집에서 지인, 지인 여동생과 새벽까지 술을 마신 뒤 각자 방에서 잠에 들자 몰래 여동생 방에 들어가 성폭행 한 혐의를 받는다.

범행 후 A씨는 경찰에 '실제 성관계는 없었으며 미수에 그쳤다'고 주장했으나 피해자가 제출한 증거자료에서 A씨의 DNA가 나오면서 범행 사실이 드러났다.

