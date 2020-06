넥슨, 'FIFA 모바일' 양대 앱마켓서 정식 출시

론칭 기념 다양한 이벤트 진행

[아시아경제 이진규 기자] 넥슨이 10일 신작 모바일 게임 '피파(FIFA) 모바일'을 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 정식 출시했다.

FIFA 모바일은 36개 리그, 650개 이상의 클럽, 1만7000명 이상의 실제 선수 등 FIFA 공식 라이선스를 보유한 모바일 게임이다. 자신만의 팀을 구성해 모바일 기기로 언제 어디서든 축구 게임을 즐길 수 있다. 지난달 14일부터 진행한 사전등록 이벤트에 200만명 이상이 참여하며 국내 축구 팬들의 이목을 집중시켰다.

축구 플레이에 최적화된 조작법으로 쉽고 자유롭게 플레이할 수 있다. 또 짧은 시간 내 공격만 할 수 있는 '공격모드', 감독이 돼 자신의 구단을 운영하는 '시뮬레이션 리그' 등 실제 축구에서 느낄 수 있는 다양한 묘미를 경험할 수 있다. 김용대 넥슨 피파퍼블리싱그룹장은 "모바일 디바이스에서도 완성도 높은 축구 게임을 경험할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

넥슨은 FIFA 모바일 론칭을 맞아 다양한 이벤트를 진행한다. 오는 30일까지 매일 접속한 날짜별로 '[베이스] 잉글랜드 프리미어리그 팩 80+', '10만 코인' 등 다양한 아이템을 제공한다.

