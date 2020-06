어퓨, '태연 마스카라' 3만개 판매 돌파

[아시아경제 조유진 기자] 에이블씨엔씨 에이블씨엔씨 078520 | 코스피 증권정보 현재가 9,480 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,660 2020.06.10 08:21 장시작전(20분지연) close 는 어퓨의 ‘본투비 매드프루프 마스카라’가 출시 일주일 만에 3만여개가 판매됐다고 10일 밝혔다.

본투비 매드프루프 마스카라는 어퓨가 가수 태연을 모델로 발탁 후 선보인 첫 제품이다. 태연이 화보 촬영 시 신제품을 사용했다고 알려지며 인기를 끌고 있다.

신제품은 강력하게 속눈썹에 밀착돼 하루 종일 깔끔한 눈화장을 연출해준다. 약 99% 워터프루프 지속 효과로 땀이나 눈물, 피지 등에 쉽게 번지지 않는다.

휘어짐 없이 깨끗하게 발리며, 판상형 파우더와 오일을 흡수한 실리카가 속눈썹 컬을 견고하게 잡아주는 것이 특징이다. ‘하이드롤라이즈케라틴’과 ‘팔미토일 펩타이드’ 등 속눈썹 영양에 도움을 주는 성분도 함유했다.

사용자의 취향에 따라 총 3품목 중 선택할 수 있다. 긴 속눈썹이 타고난 듯 자연스럽게 연출되는 ‘레벨1. 마이래쉬벗베러’와 속눈썹을 연장한 듯 또렷한 눈매를 만들어주는 ‘레벨2. 모어댄텐미리’, 볼륨감이 더해져 화려한 눈매를 완성해주는 ‘레벨3. 래쉬투더스카이’ 등이다.

용량은 레벨1 7g, 레벨2,3은 8g이며, 가격은 각각 9900원, 1만5000원이다. 신제품 출시를 기념해 이달 30일까지 20% 할인 혜택을 제공한다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr