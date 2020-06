서울시, 공개경쟁·경력경쟁 7·9급 시험 284명 채용

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 행정직과 기술직 등 7급과 9급 신입·경력직 공무원 총 284명을 선발한다고 10일 공고했다.

이번 제3회 임용시험 채용인원은 공개경쟁 선발이 205명, 경력경쟁은 79명이며, 분야별로는 행정직군 157명, 기술직군 114명, 연구직군 13 등이다. 직급별로는 7급 221명, 9급 50명, 연구사 13명이다.

임용시험 응시원서는 8월3~8일 서울시 인터넷원서접수센터(http://gosi.seoul.go.kr)를 통해 접수하면 된다. 필기시험은 타 시도와 동일하게 10월17일 실시하고 필기시험 합격자 발표는 11월17일, 최종합격자 발표일은 12월30일이다.

자세한 정보는 서울시 홈페이지, 인재개발원 홈페이지, 서울시 인터넷원서접수센터 등에서 확인할 수 있다.

김태균 서울시 행정국장은 "시민을 위해 헌신·봉사하는 적극적인 자세와 전문성을 갖춘 우수한 인재를 선발할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

