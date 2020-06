전주시, 열섬도시 오명 ‘벗고’…녹색도시 애칭 ‘얻고’

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 천만그루 정원도시 전주시가 대규모 아파트와 공공기관이 몰려 있는 혁신도시에 열섬현상을 완화할 수 있는 도시숲을 조성한다.

시는 올 연말까지 국비 12억5000만 원 등 총 25억 원을 투입해 혁신도시 내 2.5㏊의 완충녹지와 공원, 공공기관 유휴부지에 미세먼지를 줄이는데 효과적인 수목을 식재하는 등 혁신도시 미세먼지 저감 숲을 조성할 계획이라고 9일 밝혔다.

혁신도시에 입주한 공공기관에 쾌적한 녹색환경을 제공하고 주민들에게 거주환경을 개선해주는 숲 조성을 위해 시는 지난 4월 설계용역을 착수한 상태다.

특히 설계용역이 마무리되는 오는 8월까지 보다 효율적으로 숲을 조성하기 위한 다울마당을 운영키로 했다.

시는 혁신도시에 이 같은 미세먼지 저감숲이 조성되면 미세먼지를 저감하는 것은 물론 열섬현상까지 완화해 주민들의 생활여건이 쾌적하게 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

시 생태도시국 관계자는 “효과성 높은 미세먼지 저감 숲을 조성해 혁신도시 주민들 생활환경을 개선할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

