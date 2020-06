김종인 "곧 경제혁신위 가동…진취적 정당에 힘 모아달라"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 곧 경제혁신위원회가 가동한다며 당원들이 힘을 모아달라고 요청했다.

김 위원장은 9일 오전 당원들에게 보낸 메시지에서 "코로나 방역을 넘어 코로나 경제위기도 세계에서 가장 잘 선제적으로 대응했다는 평가를 받도록 제1야당으로서의 역할을 다 하겠다"며 이같이 밝혔다.

그는 "조만간 비대위 산하에 경제혁신위를 가동할 예정"이라며 "정책 능력을 한층 더 끌어올리고 오직 국민의 편에서 선도적으로 정책을 이끌어 정책경쟁을 주도하겠다. 우리당을 유능한 정책정당 수권정당으로 변화시켜 나가겠다"고 향후 계획을 밝혔다.

김 위원장은 "당이 총선 패배의 아픔을 딛고 국민의 마음을 다시 얻어 당의 성공 즉, 정권재창출을 위해 애국심으로 똘똘 뭉쳤다"며 "모든 권력을 장악한 문재인 정권이 나라를 잘못된 방향으로 끌고 가도록 내버려 둘 수 없다"고 강조했다.

김 위원장은 '진취' 정당을 강조하며 "과거로만 회귀하는 문 정권에 맞서 당 비대위는 당원들과 함께 창조적 파괴와 과감한 혁신을 통해 우리당을 진취적인 정당으로 만들겠다"며 "당이 진취적 정당으로 힘차게 나아갈 수 있도록 함께 힘을 모아달라"고 요청했다.

