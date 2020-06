보험연구원 "올해 수입보험료 1.5% 증가"

'2020년 수입보험료 수정 전망' 보고서

생명보험 1.8% 감소, 손해보험 5.2% 증가

[아시아경제 기하영 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 올해 보험 산업 전체 수입보험료는 지난해보다 1.5% 늘어날 것이라는 전망이 나왔다.

보험연구원은 이 같은 내용의 '2020년 수입보험료 수정 전망' 보고서를 9일 발표했다. 연구원은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 보험 산업의 경영환경도 불확실성이 커짐에 따라, 가계 보험가입 여력 약화와 해지율 상승이 하반기 심화된다는 전제하에 올해 수입보험료를 전망했다.

연구원에 따르면 올해 퇴직연금을 제외한 보험 산업 전체 수입(원수) 보험료는 전년 대비 1.5% 증가할 것으로 예상된다. 생명보험 보험료는 감소하는 한편 손해보험 보험료는 늘어날 것으로 전망된다.

생명보험의 경우 보장성보험 증가세 둔화와 저축성보험 감소세 지속으로 전년 대비 1.8% 감소가 예상된다. 감소폭 역시 지난해(-1.4%)보다 확대될 것으로 보인다.

구체적으로 보장성보험은 코로나19로 인한 영업환경 악화와 종신보험 시장 정체 등으로 전년 대비 2.5% 증가에 그칠 것으로 전망된다. 일반저축성보험은 저금리와 IFRS 17 및 신지급여력제도(K-ICS) 도입 부담 등으로 전년 대비 4.9% 감소가 예상된다. 변액저축성보험은 코로나19로 인한 금융시장 변동성 확대 등으로 전년 대비 8.2% 줄어들 것으로 보인다.

반면 손해보험은 장기손해보험과 자동차보험을 중심으로 전년 대비 5.2% 성장이 전망된다. 이는 전년(4.4%)보다 높은 성장세다. 특히 자동차보험료 인상과 배상책임 관련 의무보험 증가 등과 같은 제도적 요인 등이 영향을 미칠 것으로 분석된다.

장기손해보험은 장기 상해·질병보험과 장기 운전자보험을 중심으로 전년 대비 4.9% 증가할 것으로 전망된다. 자동차보험의 성장세도 가파르다. 자동차 보험료 인상 효과로 전년 대비 8.9% 증가가 예상된다. 일반손해보험은 코로나19로 인한 경기 둔화에도 불구하고 배상책임보험의 성장으로 전년 대비 4.5% 증가할 것으로 보인다. 다만 개인연금은 성장 동력이 부재한 상황에서 전년 대비 7.2% 감소가 전망된다.

한편, 2020년 퇴직연금 수입(원수)보험료는 개인형퇴직연금(IRP) 시장 확대, DB형 사외적립비율 확대, 일부 회사의 퇴직연금 역량 강화 전략 등으로 생명보험은 8.4%, 손해보험은 5.5% 성장이 전망된다.

