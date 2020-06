양준일 측 "이혼·재혼설 사실 아니야...어떻게 대처할지 생각 중"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 가수 양준일 측이 온라인상에서 떠도는 이혼, 재혼 관련 소문에 대해 사실이 아니라고 반박했다.

양준일 측 관계자는 9일 한 매체에 "이혼설과 재혼설은 사실무근"이라며 "올봄에 팬의 제보로 소문 관련 댓글을 확인했고, 고소하려 했지만, 댓글이 삭제돼 문제 삼지 않기로 했다. 어떻게 대처할지는 생각 중"이라고 밝혔다.

최근 온라인 커뮤니티에는 '양준일이 몰래 낳은 딸이 고등학생이며, 첫 번째 부인이 딸과 함께 괌에 있다. 부인은 빚에 허덕이다 오만 잡동사니 일을 다 해가면서 아는 분이 집을 마련해주는 바람에 괌의 한국인 바에 부사장으로 잡혀 일하고 있다'라는 내용의 글이 유포된 바 있다.

해당 글은 지난 3월 작성됐지만, 최근 재유포되면서 논란이 일었다.

한편 양준일은 지난 1991년 데뷔해 '가나다라마바사', 'Dance with me 아가씨', '리베카' 등의 곡을 발표했다.

이후 그는 2집 이후 활동을 중단했고, V2로 활동했지만 크게 주목받지 못했다.

연예계를 떠난지 20년 만인 지난해 유튜브에 그의 활동 당시 영상이 올라오면서 '탑골GD'라는 별명을 얻었다.

이후 인기를 얻은 양준일은 연예계에 복귀해 활동을 이어가고 있다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr