[아시아경제 장세희 기자]한국은행이 창립 및 한은법 제정 70주년을 기념해 '한국은행법 제정사'를 발간했다고 9일 밝혔다.

이번 자료집은 2015년 발간한 한은법 제정 자료집 및 2018년 발간한 은행법 제정 자료집을 바탕으로 작성했다. 한은은 "이 책자가 앞으로 학계 등 우리나라 중앙은행제도 연구 기초자료로 활용될 수 있다는 점에서 큰 의미를 부여할 수 있다"고 말했다.

한편 자료집은 이달 중 정부 유관기관 및 주요 도서관에 배포할 예정이다. 전자책으로도 발간해 오는 12일 이후부터는 누구나 한은 홈페이지나 한은 전자도서관에서 무료로 볼 수 있다.

