5월 선박 발주량 60%↓…中 자국 발주 줄어든 영향

[아시아경제 황윤주 기자] 5월 전세계 선박 발주량이 지난달보다 크게 줄어든 가운데 한국은 비슷한 수준을 유지했다. 한국과 중국의 수주 점유율 차이도 55%포인트에서 7%포인트로 좁혀졌다.

9일 조선해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 5월 전세계 선박 발주량은 57만CGT(27척)로 전월(141만CGT) 대비 40% 감소했다. 이 중 중국이 27만CGT(13척, 47%), 한국 23만CGT(8척, 40%), 일본 5만CGT(2척, 9%) 순으로 수주했다.

한국 수주량은 4월과 비슷한 수준을 유지한 반면 자국 발주 물량이 감소한 중국은 73% 급감해 한국과 중국 간 월별 수주 점유율은 4월 55%P(한국 16%·중국 71%)에서 7%P 차이로 줄었다.

중국 수주량 27만CGT(13척) 중 23만CGT(10척, 85%)가 자국 물량인 반면, 한국은 전량 유럽, 아시아 선주로부터 수주했다.

올해 1~5월 국가별 누계 수주 실적은 중국 288만CGT(121척, 62%), 한국 90만CGT(32척, 19%), 일본 49만CGT(31척, 11%) 순으로 여전히 자국 물량을 앞세운 중국이 크게 앞서고 있다.

다만, 최근 카타르와 대규모 LNG운반선 건조 도크 슬롯 예약 계약을 체결함에 따라 하반기에 카타르를 비롯한 러시아, 모잠비크 等 대형 LNG 프로젝트 발주가 본격화되면 한국의 점유율이 큰 폭 상승할 것으로 기대된다.

최근 3년간 1~5월 누계 선박 발주량은 2018년 1582만CGT, 2019년 1217만CGT(23%↓), 2020년 469만CGT(61%↓)를 기록했다.

선종별로 살펴보면, S-Max급 유조선과 A-Max급 유조선은 전년 대비 발주가 각각 18%(33만CGT → 39만CGT), 72%(29만CGT → 50만CGT) 증가한 반면, 초대형 유조선(VLCC), 컨테이너선 및 벌크선 발주량은 감소했다.

5월 말 전세계 수주잔량은 7225만CGT로 전월 대비 122만CGT(2%↓) 감소했다. 한국(3%↓), 일본 (2%↓), 중국 (1%↓) 모두 소폭 줄었다.

지난해 같은 기간과 비교해 보면 일본 524만CGT 감소 (34%↓), 중국 373만CGT 감소(12%↓), 한국은 151만CGT 감소(7%↓)로 집계됐다.

국가별 수주잔량은 중국이 2624만CGT(36%)로 1위를 유지했으며, 한국 2022만CGT(28%), 일본 1024만CGT(14%) 순이었다.

조선소별 수주잔량은 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,990 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,730 2020.06.09 08:35 장시작전(20분지연) close 576만CGT로 가장 많았고, 현대중공업 454만CGT, 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 28,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 27,100 2020.06.09 08:35 장시작전(20분지연) close 389만CGT로 뒤를 이었다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr