< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 지코 지코 010580 | 코스피 증권정보 현재가 306 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 306 2020.06.08 00:00 장중(20분지연) close =장부 열람허용 가처분 소송 피소

◆ 삼호개발 삼호개발 010960 | 코스피 증권정보 현재가 4,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 166,589 전일가 4,600 2020.06.08 15:30 장중(20분지연) close =코오롱글로벌과 44억원 규모 공사 수주

◆HDC현대EP=김명호 대표이사 직무대행 선임

◆ 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 1,500 등락률 +1.34% 거래량 622,460 전일가 112,000 2020.06.08 15:30 장중(20분지연) close =7700억원 규모 삼성전자 평택사업장 마감공사 수주

◆ LF LF 093050 | 코스피 증권정보 현재가 14,000 전일대비 50 등락률 -0.36% 거래량 76,078 전일가 14,050 2020.06.08 15:30 장중(20분지연) close =399억원 규모 계열사 코크렙안양 주식 취득… 지분율 95.9%

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr