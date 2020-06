"나는 돈돈이" 송가인, 돼지코 과거 사진 공개…'깜찍'

[아시아경제 김수완 기자] 가수 송가인이 과거 어린이 뮤지컬 배우 시절 사진을 공개해 누리꾼들의 관심이 집중됐다.

7일 송가인은 자신의 인스타그램에 "어린이 국악 뮤지컬 아기돼지 꼼꼼이 하던 시절! 나는 돈돈이"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 송가인은 노란색 드레스를 입고 돼지코와 귀를 착용한 채 귀여운 매력을 뽐내고 있다.

특히 송가인의 얼굴에 귀여운 돼지 분장이 팬들의 눈길을 사로잡았다.

이를 본 누리꾼들은 "송가인은 뭘 해도 된다", "너무 사랑스러워요", "뽀시래기 시절도 귀여워" 등 다양한 반응을 보였다.

한편 송가인은 지난해 TV CHOSUN '내일은 미스트롯'에서 우승인 진(眞)을 차지하며 시청자들의 큰 사랑을 받았다.

현재 그는 SBS FiL 예능프로그램 '외식하는 날2', KBS2 '악인전' 등에 출연해 활약 중이다.

