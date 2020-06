"20년 통신 공급했는데 5G 배제될라"…화웨이, 英언론에 대형 광고 게재

[아시아경제 정현진 기자] 중국 통신장비업체 화웨이가 일간 가디언 등 영국 국적의 언론에 대형 광고를 게재했다. 영국 정부가 미국의 압박을 감안해 5G 네트워크 장비 공급업체에서 화웨이를 배제하려하자 이를 막기 위한 조치로 해석된다.

8일(현지시간) CNBC방송 등에 따르면 화웨이는 이날 가디언, 데일리텔레그래프, 타임스, 미러, 선, 데일리메일 등 영국 국적의 언론에 광고를 게재했다.

편지 형태의 이 광고에는 수신자가 '영국'으로 적혀있다. 화웨이는 광고에서 "친구나 사랑하는 사람, 동료들과 연락하는 것이 어려워선 안된다"면서 "우리가 쉽게 연락할 수 있도록 하는 이유"라고 적었다. 이어 "20여년간 우리는 영국에 모바일과 브로드밴드 회사에 3G, 4G를 공급해왔다"면서 "하지만 일부가 영국의 5G를 향한 길을 돕는 우리의 역할에 의문을 제기하고 있다"고 덧붙였다.

자신들은 영국에 5G 장비를 제공하는 것에 있어 문제가 없다는 점을 강조한 것으로 보인다. 화웨이는 이 광고가 신문과 디지털플랫폼, 비즈니스 출판물 등에 모두 게재될 것이라고 밝혔다.

빅터 장 화웨이 부사장은 성명을 통해 "오늘 그 서한은 화웨이가 영국의 모든 이들이 연결성을 개선할 수 있도록 하는 데 노력을 기울이고 있다는 점을 강조한다"면서 "100% 민간 회사로서 우리의 최우선 과제는 모바일과 브로드밴드 회사를 돕는 것"이라고 밝혔다.

화웨이의 이번 광고는 영국 정부가 5G 장비 공급업체를 두고 화웨이 대신 한국 삼성전자나 일본 NEC를 선택할 지 여부를 검토하고 있는 가운데 나온 것이다. 일부에서는 영국이 2023년까지 화웨이 장비를 완전히 배제하는 방안이 검토중이라는 소식이 전해지기도 했다.

