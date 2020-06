서울 등 중부 지방에 올여름 첫 폭염주의보가 내려진 8일 서울 중랑구 거리에서 한 어린이가 휴대용 선풍기를 쐬며 걷고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.