[아시아경제 이관주 기자] 삼양식품 삼양식품 003230 | 코스피 증권정보 현재가 121,000 전일대비 2,500 등락률 -2.02% 거래량 73,290 전일가 123,500 2020.06.08 15:30 장마감 close 은 정태운 대표이사에서 정태운·진종기 각자 대표이사를 선임했다고 8일 공시했다.

