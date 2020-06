진도군, 배수개선사업 3개지구 선정…국비 334억 투입

침수피해 방지를 통한 안정 영농 도모…오는 2023년 사업 완료

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 진도군은 농림축산식품부 ‘배수개선사업’에 의신·고군·군내 3개 지구가 선정돼 국비 334억 원을 확보했다고 8일 밝혔다.

전액 국비로 진행하는 배수개선사업은 상습침수가 발생하는 50㏊ 이상 저지대 농경지에 배수장·배수로 등을 설치해 재해를 예방하기 위한 사업이다.

이번 사업에 선정된 3개 지구는 국비 334억 원을 투입해 오는 2023년까지 배수개선사업을 추진할 계획이다.

신규 착수지구로 선정된 고군지구(292㏊)와 의신지구(137㏊)에 각각 150억 원과 84억 원 총 234억 원을 연차적으로 투입해 한국농어촌공사 진도지사가 하반기 세부설계를 시작으로 내년 사업 착공을 목표로 진행한다.

기본조사지구로 선정된 군내지구는 군내간척지와 배후지 100㏊에 총사업비 100억 원을 투입해 기본계획을 수립한 후 진도군에서 사업을 추진할 계획이다.

진도군은 건설교통과 관계자는 “주민 숙원사업이었던 침수피해 농경지 해결을 위해 한국농어촌공사 진도지사와 긴밀한 협조체계를 유지하며 농림축산식품부 방문건의 등 함께 노력한 결과다”며 “사업 초기부터 주민 의견을 적극적으로 수렴해 농경지 침수피해에 따른 주민 불편을 해소해나가겠다”고 말했다.

