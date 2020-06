6월 8일 코스피, 2.42p 오른 2184.29 마감(0.11%↑)

2020년 06월 08일 코스피 지수는 2.42p (0.11%) 상승한 2184.29로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 삼성중공우 삼성중공우 010145 | 코스피 증권정보 현재가 201,500 전일대비 46,500 등락률 +30.00% 거래량 106,560 전일가 155,000 2020.06.08 15:30 장마감 close , 현대비앤지스틸우 현대비앤지스틸우 004565 | 코스피 증권정보 현재가 99,300 전일대비 22,900 등락률 +29.97% 거래량 178,868 전일가 76,400 2020.06.08 15:30 장마감 close , 한성기업 한성기업 003680 | 코스피 증권정보 현재가 6,860 전일대비 1,580 등락률 +29.92% 거래량 1,797,964 전일가 5,280 2020.06.08 15:30 장마감 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 금호전기 금호전기 001210 | 코스피 증권정보 현재가 3,785 전일대비 425 등락률 -10.10% 거래량 701,226 전일가 4,210 2020.06.08 15:30 장마감 close , 인디에프 인디에프 014990 | 코스피 증권정보 현재가 2,350 전일대비 190 등락률 -7.48% 거래량 3,312,992 전일가 2,540 2020.06.08 15:30 장마감 close , 드림텍 드림텍 192650 | 코스피 증권정보 현재가 9,460 전일대비 540 등락률 -5.40% 거래량 6,855,537 전일가 10,000 2020.06.08 15:30 장마감 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr