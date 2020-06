KB국민은행, 'KB마이핏통장' 광고 영상 공개

[아시아경제 조강욱 기자] KB국민은행은 MZ세대 맞춤형 신상품 'KB마이핏 통장'의 광고 영상을 유튜브와 페이스북에 공개했다고 8일 밝혔다.

이번 광고 영상 '마지막 교신'은 우주를 소재로 영화 같은 화면 색감과 다양한 볼거리를 선보이며, 후반 반전을 통해 웃음과 재미를 동시에 제공한다.

특히 여러 드라마와 예능 '나혼자 산다' 등으로 다양한 매력을 보여주고 있는 배우 경수진과 '슬기로운 감빵생활', '쌉니다 천리마마트' 등 여러 작품을 통해 인상깊은 연기력을 보여준 배우 박호산이 주연을 맡아 화제를 더하고 있다. 배우 경수진은 영상 속 연인과의 눈물 섞인 멜로 연기와 웃음을 주는 반전 연기까지 완벽히 소화했으며, 배우 박호산 또한 카리스마 있는 지상 센터장 역할을 맡았다. 아울러 다양한 출연자의 감초 연기도 영상의 재미를 더한다고 KB국민은행 측은 설명했다.

KB국민은행 관계자는 "KB마이핏 통장은 MZ세대에게 맞춤 혜택을 드리는 상품으로, 광고 영상도 영화 같은 형식으로 제작했다"며, "생생한 광고 현장의 분위기를 담은 메이킹 영상과, 새로운 인물이 깜짝 등장할 감독판 버전이 공개될 예정으로 많은 기대 바란다"고 말했다.

한편, 지난 1일 출시된 'KB마이핏통장'은 만 18세 이상 만 38세 이하 실명의 개인이 가입할 수 있는 입출금이 자유로운 예금이다. 이 통장은 하나의 통장을 관리 목적에 따라 기본비, 생활비, 비상금으로 분리해 관리할 수 있는 '머니쪼개기' 서비스를 제공하며, 비상금으로 분리된 금액은 최대 200만원까지 연 1.5%의 이율을 제공한다. 이밖에도 1년 기준 최고 연 2.7%(우대이율 포함) 이율을 제공하는'KB마이핏 적금'과 KB국민카드의 'KB국민 마이핏카드', 'KB국민 마이핏 에디션 노리 체크카드(펭요미)'가 KB금융그룹'KB마이핏패키지'로 함께 판매되고 있다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr