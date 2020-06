신한금융 "포스트코로나 新성장 선도"…혁신성장 지원 20조 확대

[아시아경제 김효진 기자] 신한금융그룹은 8일 금융권 최초로 '포스트 코로나' 시대 국가경제 신성장 동력 발굴을 지원하기 위한 '신한 N.E.O. Project'를 추진한다고 밝혔다. 'N.E.O.'는 'New Economic growth supporting Operations'의 약자로 포스트 코로나 시대의 새로운 성장동력 발굴을 신한금융이 체계적으로 지원해 가겠다는 의미를 담고 있다.

'신한 N.E.O. Project'는 '신(新) 성장산업 금융지원', '신 디지털금융 선도', '신 성장생태계 조성' 등 3대 핵심 방향으로 추진된다.

신 성장산업 금융지원은 신한금융이 국가 신성장동력이 될 수 있는 산업군에 대한 금융지원을 확대한다는 것이다. 이를 위해 데이터, 디지털 인프라, SOC 디지털화, 친환경 등 미래 유망 산업을 대상으로 기술평가 활용 강화, IP 담보대출 활성화, 비금융 신용평가 등을 통해 중소기업의 대출 공급을 대폭 확대할 예정이다.

신한금융은 연세대학교 CSR 연구센터와 협업해 만든 그룹의 사회적가치 측정체계인 '신한 사회적 가치측정 체계'를 '신 성장산업 금융지원의 대상이 되는 기업을 선정하는 데 적극 활용할 예정이다.

'신한 N.E.O. Project'의 대상이 되는 주요 산업군을 이 체계에 대입해 나온 결과를 토대로 일자리 창출 효과가 높은 섹터 및 기업에 우선적으로 자금을 공급한다는 것이다.

신성장산업에 대한 직ㆍ간접 투자도 늘릴 계획이다. 벤처캐피털 출자를 통해 신성장 생태계에 자금을 공급하는 한편, GIB 사업부문의 투자기능을 활용해 정부ㆍ지자체의 스마트도시 조성 사업을 지원하는 방안도 함께 추진한다.

이를 위해 신한금융은 기존 혁신성장 대출ㆍ투자 공급액을 현재보다 20조원 이상 늘려 향후 5년간 85조원 규모의 자금을 투입하기로 했다.

신한금융은 아울러 데이터, 네트워크, 인공지능 생태계를 강화하는 '디지털 뉴딜'에 맞춰, 그룹이 보유한 방대한 금융 데이터를 바탕으로 금융 데이터 거래소 활성화에 주도적인 역할을 하겠다는 계획이다. 아울러 14만개 규모의 공공 데이터를 활용해 여신심사, 소호 플랫폼 등 금융 서비스를 한층 업그레이드할 예정이다.

이와 함께 핵심 금융서비스의 디지털화를 획기적으로 추진해 보다 넓은 산업영역과 소비자에게 더 신속하게 양질의 서비스를 제공키로 했다. 특히 법인 여신의 신규ㆍ여신 프로세스 개발부터 페이퍼리스 영업환경, 디지털 기반의 환전, 무역ㆍ무역외 송금 처리, 소호 특화 모바일 플랫품 구축까지 기업금융의 모든 것을 디지털로 바꾸는 기업금융의 전면 디지털화를 핵심 사업으로 추진해 기업금융의 혁신을 이끈다는 전략이다.

신성장생태계 조성은 디지털 스타트업을 발굴하고 산업과 금융이 결합한 새로운 생태계를 조성하는 것을 목표로 추진한다.

신한금융은 금융권 최초의 스타트업 엑셀러레이터 프로그램인 '신한퓨처스랩' 등을 통해 2023년까지 디지털 스타트업에 1100억원을 투자해, 스타트업 생태계의 혁신을 적극 지원할 예정이다.

신한금융은 '신한 N.E.O. Project'를 비롯해 '혁신금융', '희망사회 프로젝트' 등 각종 사업 및 다양한 사회공헌활동을 통해 일자리 창출에 기여하기로 했다. 또한 그룹에서도 향후 5년 간 약 6700명의 신규 채용을 실시하고 이 중 50% 이상을 디지털ㆍICT 융복합형 인재로 영입한다는 목표를 세웠다.

