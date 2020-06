[아시아경제 호남취재본부 박명진 기자] 8일 전북 대부분 날씨는 불볕더위가 기승을 부리겠다.

익산과 완주, 무주 온도가 33도 내외로 폭염에 주의해야겠다.

외출 할때는 자외선 차단제뿐만 아니라 마스크나 양산을 챙기고 건강관리에 주의가 필요하다.

미세먼지 농도는 전북권역 오후 한때 나쁨 수준이다.

전북지역 주요 날씨는 다음과 같다.

▲전주 19~32℃ ▲익산 18~33℃ ▲군산 18~30℃ ▲완주 17~33℃ ▲무주 17~34℃ ▲김제 19~31℃

▲부안 18~30℃ ▲진안 16~31℃ ▲고창 17~31℃ ▲남원 18~32℃ ▲순창 17~32℃ ▲정읍 18~32℃

호남취재본부 박명진 기자 pmj1@asiae.co.kr