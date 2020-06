미국, 쿠바 내 메리어트 호텔 철수 명령

[아시아경제 이기민 기자] 버락 오바마 행정부 때 쿠바에 진출한 메리어트 호텔이 4년 만에 철수한다.

AFP통신은 메리어트가 지난 5일(현지시간) 쿠바 수도 아바나에 있는 포포인츠 바이 셰라톤 호텔의 영업을 올해 8월말까지 중단하고 쿠바 내 추가 지점을 만들지 말라는 명령을 미국 재무부에게 받았다고 6일 보도했다.

메리어트 대변인은 "최근 정부로부터 허가가 갱신되지 않을 것이라는 연락을 받았다"며 "쿠바 내 사업을 중단할 수밖에 없게 됐다"고 밝혔다. 메리어트는 오바마 전 미국 대통령이 집권할 당시인 2016년 처음 쿠바 시장에 진출했고, 2018년 영업허가를 갱신했다.

앞서 미국은 1962년 쿠바 통상을 금지했으나 오바마 행정부 당시 양국관계가 개선됐다. 그러나 도널드 트럼프 행정부가 쿠바에 대한 경제 제재를 강화했고, 오바마 행정부 시절 맺은 협정들을 보류하거나 철회했다.

미국 국무부는 지난 3일 송금 결제 기업 핀시멕스를 포함한 7개 쿠바 기업을 제재대상 목록에 추가했다.

