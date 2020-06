[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 7일 "김종인 미래통합당 비대위원장과 당권 경쟁할 관계도 아니고 대권 경쟁할 관계도 아니기 때문에 그 분과 대척점에 설 아무런 이유가 없다"고 밝혔다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 "좌우에, 당파에 얽매이지 않고 오로지 국익을 위해 국회의원으로서 활동할 것"이라며 “그것이 국민들이 바라는 바”라며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 “국정을 좌우의 시각에서 운영하는 것은 바람직하지 않다”며 “앞으로 제가 나아갈 입법 추진 방향도 국익의 시각에서 추진하는 것이지 보수 강화 입법은 아니다”라고 밝혔다.

홍 전 대표는 “국익을 추구하다 보면 좌파 법안도 낼 수 있고 우파 법안도 낼 수가 있다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr