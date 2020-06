'런닝맨' 트와이스 채영, '부부의 세계' 한소희 표정 완벽 모사

[아시아경제 강혜수 기자] 7일 오후 방송된 SBS '런닝맨'에 출연한 트와이스 멤버 채영이 한소희 표정모사로 예능감을 뽐냈다.

이날 '런닝맨'에는 트와이스가 완전체로 출연했다. 유재석은 막내 채영에게 "팬들 사이에서 김예림씨 모창을 잘한다고 소문이 났다"고 언급했다. 그러자 채영은 "옛날 건데..."라며 얼굴을 붉히면서도 작게 모창을 시작했다.

채영이 입을 막고 김예림의 'All Right' 한 소절을 부르자, 하하는 "진짜 옛날거구나"라고 말했다. 유재석도 "이거 한 10년 된거 아니냐"고 지적하자, 새로운 게 있다는 제보가 바로 들어왔다. 채영은 "아.. 요즘 '부부의 세계"라고 말하자 이광수와 유재석은 "핫한거다", "이런 걸 해줘야지"라며 기대감을 드러냈다.

채영은 '부부의 세계'에서 여다경(한소희)의 안면 모사라며 "여다경이 화났을 때" 표정을 직접 시연해보였다. 이에 양세찬은 "있어요!"라며 폭풍 공감했고, 보고 있던 하하는 '이태오 곤란할 때'의 표정을 흉내내 웃음을 자아냈다.

이때 유제석이 지석진에게 "형은 '부부의 세계' 안봐서 이거 뭔지 모르잖느냐"고 하자, 지석진은 "솔직히 뭔지 모른다"고 털어놨다. 이에 유재석이 "근데 왜 웃냐"고 하자 "그럼 울고 있냐"라고 반박해 출연진들을 폭소케했다.

SBS 예능프로그램 '런닝맨'은 매주 일요일 오후 5시에 방송된다.

