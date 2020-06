[아시아경제 이기민 기자] 터키 보건부는 7일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 신규 확진자가 878명 발생하면서 누적 확진자 수는 16만9218명이 됐다고 밝혔다.

코로나19로 인한 터키의 누적 사망자 수는 전날보다 21명 증가한 4669명인 것으로 알려졌다.

파흐레틴 코자 터키 보건부 장관은 트위터에 "지난 24시간 동안 3만5846건의 코로나19 진단 검사를 시행했으며, 전체 검사 횟수는 230만3258건"이라고 밝혔다.

그는 이어 "하루 동안 1922명 추가 완치되면서 전체 완치자 수는 13만5322명으로 늘었다"며 "감염자 80%가 완치됐다"고 덧붙였다.

코자 장관은 또 확진자 591명이 현재 중환자실에서 치료를 받고 있다고 전했다.

