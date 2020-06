무역기술장벽 대응전략 논문 공모전 개최

[아시아경제 문채석 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 해외 기술규제 극복방안에 관한 논문공모전이 열린다.

산업통상자원부와 국가기술표준원은 한국표준협회, 국제개발협력학회와 함께 '제5회 무역기술장벽(TBT·Technical Barrier to Trade) 논문공모전을 연다고 7일 밝혔다.

TBT는 국가 간에 서로 다른 기술 규정, 표준, 인증 등을 적용해 상품의 자유로운 이동을 저해하는 무역상 장애 요소를 뜻한다.

논문 주제는 TBT와 관련해 학술 가치가 있는 정책·이론·사례 연구, 통계 분석 등이다.

전국 대학생 및 대학원생이면 참가 가능하며 신청은 다음달 24일까지, 논문은 오는 10월5일까지 내야 한다.

대상 1팀, 최우수상 2팀, 우수상 등 4팀 등 총 7개 팀을 선정, 시상한다.

대상 수상팀에는 스위스 제네바에서 열리는 내년도 세계무역기구 무역기술장벽(WTO TBT) 위원회를 참관, 실제 통상 현장을 생생하게 경험할 기회가 주어진다.

