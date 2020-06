[아시아경제 차민영 기자] 7일 갤러리아백화점의 압구정동에 위치한 명품관에서는 최근 플랜테리어(플랜트(식물)을 활용해 집안을 꾸미는 인테리어 방법)가 인기를 끌면서 특수용액에 담긴 병에 식물을 온전한 상태로 보존할 수 있는 소품이 출시됐다. 해당 소품은 식물도 곤충처럼 표본을 만드는 방식인 ‘하바리움’ 기법을 통해서 만들어졌다. 계절감이 느껴지는 다채로운 식물로 만들어졌으며, 햇빛에 비춰보면 보관된 꽃 등의 식물이 하나의 숲이자 풍경처럼 느껴지는 게 특징이다. 브랜드는 ‘스타일지음’으로 제품 가격은 3만~4만원대이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr