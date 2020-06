SSG닷컴·쓱배송, 오늘 밤 9시 '잼라이브' 나온다

재미 추구하는 1020 세대와 소통

[아시아경제 차민영 기자] SSG닷컴이 모바일 디지털 마케팅을 통해 1020 세대와 소통에 나선다.

SSG닷컴은 오늘 밤 9시부터 모바일 퀴즈쇼 ‘잼라이브’에서 라이브 커머스와 퀴즈풀이 등을 진행한다고 7일 밝혔다. 행사 시작시간인 오늘 오후 9시부터 잼라이브에 접속하면 SSG닷컴 및 쓱배송에 관련한 퀴즈 풀이가 진행된다.

잼라이브는 방송 중 퀴즈쇼를 진행하며 상품 구매까지 가능한 모바일 라이브 커머스 채널이다. 실시간으로 유저와 직접 소통하며 제품 셀링 포인트를 강조해 주목도가 높은 편이다. ‘펀슈머(펀(재미)과 컨슈머(소비자)의 합성어)’들에게 인기가 좋다.

특히 퀴즈, 먹방(먹는 방송) 등 참여형 콘텐츠를 중심으로 행사를 구성했다. SSG닷컴은 퀴즈 참여자 중 선착순 3000명에게 3만원 이상 구매 시 5000원 할인이 가능한 쿠폰을 증정한다. 쿠폰은 발급 시점부터 다음날인 8일 월요일 밤 11시 59분까지 사용 가능하다. 적립금 2만원을 제공하는 댓글 이벤트와 1인 가구를 위한 ‘에어프라이기’와 ‘미니화로’도 추첨 증정한다.

퀴즈가 종료된 후에는 쓱배송으로 주문 가능한 ‘피코크’ 및 ‘노브랜드’ 인기 상품을 선정해 라이브 커머스 형식으로 소개한다. ‘차돌박이 소고기’, ‘숯불 데리야끼 닭꼬치’, ‘초마짬뽕’ 등 온라인에서 화제를 모은 상품을 진행자가 직접 영상으로 보여준다. 자신만의 조합으로 음식을 만들어 먹는 모디슈머를 고려해 특별 조리 레시피도 알려준다.

김상범 SSG닷컴 마케팅담당 총괄은 “1020 세대에게 장보기를 할 때도 ‘가잼비(가격 대비 재미의 비율)’를 느끼면서 ‘갓성비(신이 내린 가성비)’도 추구할 수 있다는 것을 전달하고자 한다”며 “향후에도 다양한 채널을 통해 ‘펀 마케팅’을 지속적으로 시도하겠다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr