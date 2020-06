래코드, 신세계 강남점에 팝업스토어

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 35,500 전일대비 900 등락률 +2.60% 거래량 196,106 전일가 34,600 2020.06.05 15:30 장마감 close 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 업사이클링 브랜드 래코드가 오는 14일까지 열흘간 신세계백화점 강남점 6층에서 팝업스토어를 진행한다.

이번 팝업스토어는 신세계백화점이 진행하는 '신세계 러브즈 디 얼쓰' 기획전의 일환으로 지속가능 브랜드를 소개하는 자리다.

국내 유일의 업사이클링 브랜드인 래코드는 시그니처인 컬렉션 라인과 함께 지난 5월 출시한 코오롱FnC의 시리즈, 커스텀멜로우와 협업한 리나노라인, 일부 액세서리를 판매한다.

래코드의 국내 팝업스토어 오픈은 지난해 6월에 진행한 현대백화점 판교점 팝업스토어 이후로 1년만이다. 지난해에 주로 유럽 주요 도시에서 팝업스토어를 통해 해외 소비자와의 접점을 늘렸다면, 이번 기회를 통해 국내 소비자들에게도 다시 한번 업사이클링에 대한 가치를 알리게 된 것

래코드 관계자는 "래코드는 환경에 대한 가치와 패션을 잇는 매개체 역할을 하고 있으며 업사이클링 패션이 난해한 것이 아닌, 유용하고도 스타일리시할 수 있다는 것도 알리고 있다"고 전했다.

래코드는 이번 팝업스토어 오픈을 기념하며 구매 고객 대상으로 래코드 쿠폰북을 증정하는 이벤트를 진행한다. 래코드 쿠폰북은 오프라인 매장인 이태원 시리즈코너와 아트선재점에서 사용할 수 있는 커피 무료 쿠폰(1장)과 카드 케이스는 물론, 래코드의 원데이 클래스 50% 할인 쿠폰(명동성당 나눔의 공간에서 진행하는 일부 클래스에 한함)이 포함됐다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr