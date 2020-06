[아시아경제 유제훈 기자] 미국 민주당 의원들이 '조지 플로이드 사건'을 계기로 대대적인 경찰개혁안을 준비하고 있다고 4일(현지시간) AP통신이 보도했다.

보도에 따르면 민주당 소속 코리 부커·카밀라 해리스 상원의원은 수일내 경찰책임법 개혁안을 발표할 계획이다. 하원에서도 법안이 곧 발의되고 다음주엔 법제사법위원회의 사건 관련 청문회가 열릴 예정이다.

양원에선 모두 면책특권 조항을 개정하고, 경찰의 무력 행사 사건 자료(DB)화, 훈련 필수항목 수정 등과 함께 조지 플로이드의 사망을 불러일으킨 '목 누르기' 금지가 포함될 것이라고 AP 통신은 설명했다.

